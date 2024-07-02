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يورو 2024 .. هولندا إلى ربع نهائي البطولة على حساب رومانيا

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم منتخب هولندا تأهله إلى ربع نهائي اليورو ، عقب فوزه على رومانيا بثلاثية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب أليانز آرينا ، بثمن النهائي.
 


تقدم جاكبو بالهدف الأول للطواحين في الدقيقة 20 ، قبل أن يسجل دونيل ماليين الهدفين الثاني والثالث لهولندا في الدقيقة 83 و 90 ليعلن تأهل هولندا.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب هولندا أحد منتخبي النمسا أو تركيا في ربع النهائي .
وخاض المنتخب الهولندي المباراة بتشكيل ضم كل من ..
حراسة المرمى: فيربروجن
الدفاع: ، دي فري، فيرجل فان دايك، ناثان آكي، دومفريس.
خط الوسط: شوتن، ريندرز، ستيفن بيرجوين.
خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو، تشافي سيمونز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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