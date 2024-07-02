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استكمال المباراة .. بيراميدز يعبر سموحة بثلاثية ويواصل اعتلاء صدارة الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة سموحة وبيراميدز بتفوق الأخير بثلاثية مقابل هدفين ، خلال المواجهة التي أقيمت بينما مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة 28 من الدوري الممتاز.
 


واستكملت المباراة بداية من الدقيقة 49 ، بنفس الظروف التي أقيمت عليها خلال وقت سابق قبل أن يتم إلغاء المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية بسبب حريق بإحدى منشآت الملعب وتصاعد الأدخنة.|

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 65 في صدارة ترتيب الدوري ، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39 في الترتيب السابع.
سجل أهداف اللقاء كل من ..
حسام حسن لصالح سموحة الهدف الأول قبل أن يتعادل بيراميدز عبر لاعبه فيستون مايليي ، واليوم نجح بيراميدز في تسجيل هدفين متاليين عبر الثنائي محمود مرعي وفخري لاكاي. قبل أن ينجح فادي فريد في تقليص الفارق لصالح سموحة في الوقت البديل للشوط الثاني .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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