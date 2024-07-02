شيماء سيف تخطف الأنظار بعد خسارة وزنها

ياسر رشاد - القاهرة - خطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار لها فى أحدث ظهور، حيث نشرت فيديو وهى ترتدى فستانًا باللون البنفسجى أظهر نحافتها، وذلك بعد فقدانها للكثير من وزنها خلال الفترة الماضية.

وكانت قالت الفنانة شيماء سيف أنها خضعت لعملية "تكميم"، وخسرت وزنها.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية: "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة "ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاتة ولكن كنت بأقول كده عشان صحتى كانت كويسة".

شيماء سيف

وتابعت شيماء: "فجأة ودون سابق إنذار رجلى وجعتنى وركبتى ما كنتش قادرة منها وكان عندى وجع فظيع كلمت دكتور قال لى لازم نعمل تغيير مفصل حالا"، لافتة: "جالى اكتئاب وعينيا كانت بتدمع من كُتر ما كنت زعلانة وروحت لدكتور تانى قال لى إنتى محتاجة تخسى ومى كساب شجعتنى وقالت لى ما تقلقيش يا شيماء وفعلا خدت الخطوة وخسيت 50 كيلو".

وكانت نشرت الفنانة شيماء سيف، صورة للحرم المكي أثناء تواجدها لأداء فريضة الحج، عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وعلقت شيماء سيف على الصورة، قائلة:"حسبي الله ونعم الوكيل هنا خلصت كل حاجة"، وآثار التعليق الجدل حول الجمهور الذي تساءل ما تقصده الفنانة من التعليق.

شيماء سيف

شيماء سيف على الأراضي المقدسة

وكانت قد نشرت شيماء سيف، منذ أيام على حسابها عبر إنستجرام، مقطع فيديو من الأراضى المقدسة.

وعلقت سيف على الفيديو قائلة: "اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا على إتمام فريضة الحج الذى رزقنى بها الله من غير حول منى ولا قوة (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثًا غبرًا ضاجِّين، جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يومًا أكثر عتقًا من النار، من يوم عرفة) يا رب يكتبها لكل مشتاق يا رب".

شيماء سيف

شيماء سيف تخضع لعملية تكميم

وكانت تحدثت الفنانة شيماء سيف عن خضوعها لعملية "تكميم" خاصة بعد ظهورها بإطلالة أكثر نحافة خلال حفل زفاف شقيقة المخرج محمد سامى.

وقالت شيماء خلال تصريحات تليفزيونية: "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة "ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاتة ولكن كنت بأقول كده عشان صحتى كانت كويسة".

وتابعت شيماء: "فجأة ودون سابق إنذار رجلى وجعتنى وركبتى ما كنتش قادرة منها وكان عندى وجع فظيع كلمت دكتور قال لى لازم نعمل تغيير مفصل حالا".

شيماء سيف

وأكملت: "جالى اكتئاب وعينيا كانت بتدمع من كُتر ما كنت زعلانة وروحت لدكتور تانى قال لى أنتى محتاجة تخسى ومى كساب شجعتنى وقالت لى ما تقلقيش يا شيماء وفعلا خدت الخطوة وخسيت 50 كيلو".