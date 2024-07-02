تكنولوجيا: طرح تحديث Pixel Watch لشهر يوليو 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح جوجل اليوم آخر تحديث لـ Pixel Watch و Pixel Watch 2 مع التصحيح الأمني ​​لشهر يوليو 2024. وهو سيأتي قبل تحديث يوليو لهواتف Pixel.

في الشهر الماضي، لم يصل تحديث Pixel Watch في أول يوم اثنين من الشهر. بدلاً من ذلك، مثل بقية الميزات المسقطة، أصدرته جوجل بعد أكثر من أسبوع.

وقد أصبحت ساعة Pixel Watch الآن على مستوى التصحيح الأمني ​​”5 يوليو 2024″.

واستنادًا إلى Wear OS 4، فإن TWD9.240705.001.A1 هو رقم الإصدار لجميع الطرز الأربعة.

يذكر سجل تغييرات تحديث Pixel Watch لشهر يوليو 2024 فقط التصحيح الأمني ​​الشهري.

يؤدي النقر على شاشة “ساعتك محدثة” (الإعدادات > النظام > تحديثات النظام) عدة مرات إلى بدء التنزيل بعد ظهر هذا اليوم.

لتسريع العملية، افتح تفضيلات الاتصال وقم بتعطيل Bluetooth لفرض اتصال Wi-Fi.

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