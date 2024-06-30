اليمين الفرنسي لا يدعو الى التصويت ضد اليمين المتطرف في الدورة الثانية

رفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ) الذي حصل على نحو عشرة في المئة من الاصوات في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا بحسب أولى التقديرات، دعوة ناخبيه الى "التصويت ضد التجمع الوطني اليميني المتطرف في الدورة الثانية"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضحت قيادة الحزب، في بيان، أنه "حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر الى ان الناخبين أحرار في خيارهم، لن نصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبرون استنادا الى ضمائرهم".

واعتبر النائب الاوروبي عن الجمهوريين فرنسوا كزافييه بيلامي ان "الخطر الذي يهدد بلادنا اليوم هو اليسار المتطرف".