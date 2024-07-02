مهرجان «العالم علمين» يخصص 60% من أرباحه لدعم فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت إدارة مهرجان العلمين 2024 على دعم القضية الفلسطينية، من خلال تخصيص 60% من أرباحه لدعم أهل فلسطين، ويظهر ذلك من خلال الشعار الرسمى للمهرجان «العالم علمين» الذى يتضمن العلم الفلسطينى.

وكشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل المهرجانات التى يحتوى الدورة الثانية من «العالم علمين» عليها، وهدفها توفير الترفيه وتكريس القوى الناعمة، فى ترويج الاستثمار وتنشيط السياحة، والتى تنطلق من 11 يوليو الجارى حتى 30 اغسطس.

حيث يقدم مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة تناسب جميع الأذواق، منها: مهرجان نبتة وهو مخصص للأطفال، ويشمل فعاليات ترفيهية وتعليمية متنوعة، مهرجان الترفيه ويضم عروضا مسرحية فكاهية، وعروضا موسيقية غنائية، وعروضا سحرية، وفنون شعبية، مهرجان الرياضة يتضمن فعاليات رياضية متنوعة، مثل: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، ومهرجان الطعام ويضم مجموعة من المطاعم التى تقدم مختلف أنواع المأكولات العربية والعالمية، ومهرجان الموسيقى والمسرح يقدم عروض موسيقية وغنائية لأشهر نجوم مصر والعالم العربي، ويشهد 10 حفلات، وكلهم لألمع المطربين وأشهرهم، بينهم كاظم الساهر وعمرو دياب وتامر حسنى ونانسى عجرم وإليسا وحمزة نمرة.

وأكد الفنان أحمد أمين، رئيس مهرجان «نبتة»، أنه يهدف إلى دعم صناعة عوالم وقصص وشخصيات للأطفال، مع التركيز على تحويل هذه الأفكار إلى منتجات وفعاليات ووسائط تفاعلية، وأوضح أن المهرجان يشمل الفئة العمرية من صفر إلى المراهقة المبكرة، ويُعد منصة للموهوبين والمبدعين لدعمهم فى هذا المجال التحدى.

أصبح مهرجان العلمين علامة فارقة فى تاريخ المنطقة، حيث نجح فى وضعه على خريطة مصر الثقافية والسياحية، وجذب أنظار السياح من مختلف أنحاء العالم، وشهد الموسم الأول من المهرجان مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار «كامل العدد»، إلى جانب التنوع الكبير فى تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسى عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.