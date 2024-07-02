وصلة غزل تجمع وليد توفيق ونجوي كرم بسبب الزواج

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم وليد توفيق، على تهنئة النجمة نجوي كرم، على زواجها، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، قائلا: "شمس الغنية اللبنانية رفيقة العمر الصديقة الغالية والوفية نجوى كرم ألف مبروك من قلبى زفافك على الصديق الغالى الحبيب عمر الدهمان بتمنى لكم من قلبى كل الفرح والحب والسعادة وأحلى الأيام ألف مبروك".

وردت عليه نجوي كرم قائلة: "أنت رفيق الوفا اللى رافقنى بكل خطوة بحياتى، وكنت مثال الأخ مش بس الصديق إن شاء الله الفرح يكلل بيتك ومحبتى إلك كتير كبيرة".

وكان طرح النجم وليد توفيق أغنيته الجديدة “ببعت سلام” باللهجة المصرية، وذلك فى عيد الأضحي المبارك.



وتقول كلمات الأغنية

“كل يوم ببعتلك السلام

والرسايل ليه مبتتقريش

يكون في علمك مش بنام

وإنت غايب عني مش بعيش

كل يوم ببعتلك السلام

والرسايل ليه مبتتقريش

يكون في علمك مش بنام

وإنت غايب عني مش بعيش

إنت نور الدنيا انت

وغيرك إنت مليش

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

إنت نور الدنيا انت

وغيرك إنت مليش

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

وكان الفنان وليد توفيق حرص على توديع الموسيقار الراحل حلي بكر، وذلك عبر صفحته علي موقع انستجرام وكتب قائلًا: وداعاً حلمي بكر .. وداعاً لأجمل الأيام وأروع الألحان .. سأفتقدك كثيراً .. وداعاً يا صديقي المبدع .. ستبقى ذكراك خالدة في قلوبنا.. وهذه مقتطفات لبعض الأغنيات التي لحنها لي الراحل حلمي بكر .. أعمال أحبها جمهوري مع هدى سلطان وليلى علوي وآثار الحكيم وفيفي عبده وغيرهم من كبار النجوم .. أعمال من ألحانه تركت بصمة لا تنسى في تاريخ السينما المصرية .

وطرح مؤخرا توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهى من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

بينما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب أغنية "مصر يا أم السلام"، حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها فيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.