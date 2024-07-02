غادة عادل ليست الأولى.. فنانون قاموا بدعم أصحاب الهمم بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت النجمتان ليلى علوي وغادة عادل فى احتفال مركز راشد لأصحاب الهمم في احتفالية أقيمت في دبي بمرور ٣٠ عاما على نشأته.

غادة عادل وليلي علوي

وتم تكريم النجمتين ليلي علوي وغادة عادل والإعلامية بوسي شلبي، وأيضا قامتا بقضاء يوم كامل مع الأطفال شاركوهم فيه بكل أنشطتهم التعليمية واندمجوا معهم في كافة تفاصيلهم اليومية من لعب ودراسة وانتهى بقضائه علي مسرح المركز ومشاركتهم التمثيل والغناء في عرضهم المسرحي الذين قدموه تحية للنجمتين .

غادة عادل وليلي علوي

ولعب الفنانون دورًا كبيرًا في دعم أصحاب الهمم في الإمارات وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وزيادة الوعي بقضاياهم.

غادة عادل مع أصحاب الهمم

ونستعرض أبرز الفنانين الذين ساهموا في دعم أصحاب الهمم في الإمارات:

1. حسين الجسمي

الفنان حسين الجسمي معروف بدعمه لأصحاب الهمم، وقد شارك في العديد من الفعاليات والمبادرات الخيرية التي تستهدف هذه الفئة.

الأغاني والمبادرات: قام بتقديم أغاني وكلمات تحفيزية تهدف إلى رفع الروح المعنوية لأصحاب الهمم.

حسين الجسمي

2. أحلام

التوعية والدعم: الفنانة أحلام تشتهر بمواقفها الإنسانية ودعمها لأصحاب الهمم من خلال الحضور والمشاركة في فعاليات ومبادرات تهدف إلى تحسين حياة هذه الفئة.

أحلام

3. محمد عساف

المشاركة في الحملات الخيرية: محمد عساف، النجم الفلسطيني، شارك في العديد من الحملات والفعاليات في الإمارات التي تهدف إلى دعم أصحاب الهمم وزيادة الوعي بقضاياهم.

4. بلقيس فتحي

الفعاليات والمبادرات: الفنانة بلقيس فتحي معروفة بمشاركتها في العديد من الفعاليات الخيرية التي تهدف إلى دعم أصحاب الهمم. كما تسعى دائمًا لإظهار الدعم والتقدير لهذه الفئة من خلال حضورها الفعاليات الخاصة بهم.

بلقيس

5. راغب علامة

الدعم والمشاركة: الفنان راغب علامة شارك في العديد من الفعاليات الخيرية في الإمارات لدعم أصحاب الهمم، وأكد مرارًا على أهمية دمجهم في المجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم.

6. نوال الكويتية

الأنشطة الخيرية: شاركت نوال الكويتية في عدد من الأنشطة والمبادرات الخيرية التي تهدف إلى دعم أصحاب الهمم في الإمارات، وسعت إلى نشر الوعي حول حقوقهم واحتياجاتهم.

7. منى زكي

التوعية والمشاركة: الممثلة منى زكي شاركت في حملات التوعية ودعمت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة أصحاب الهمم، وزيادة الوعي بأهمية دعمهم.

مني زكي

ويسلط دعم الفنانين لأصحاب الهمم في الإمارات الضوء على أهمية التضامن المجتمعي والعمل الخيري، وذلك من خلال مشاركتهم الفعالة، يساهم هؤلاء الفنانون في تحسين حياة أصحاب الهمم وتعزيز الوعي بقضاياهم، مما يعزز من قيم التكافل والتعاضد في المجتمع.