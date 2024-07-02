أحمد هنو عميد كلية الفنون والتصميم وزيراً للثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر مطلع باختيار الدكتور أحمد هنو وزيرًا للثقافة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

الدكتور أحمد فؤاد هنو

كانت أنباء قوية ترددت عن تعيين الدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، وزيراً للثقافة.

الدكتور أحمد فؤاد هنو فى سطور

الدكتور أحمد فؤاد هنو ولد فى 13/12/1968

حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر 1992، و ماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة 1997.

ودكتوراه في فلسفة الفن، متخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة .

ضطلع الدكتور أحمد فؤاد هنو يوظائف و مهن منها:

- معيد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب.

- أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة .

- أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة .

- عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان اغسطس 2019 سابقاً .

- نائب الرئيس لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة .

شارك بأعماله فى المعارض الطلابية.

- صالون الشباب الثانى 1990.

- معرض ( فن الجرافيك المصرى المعاصر ) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك ابريل 2015 .

- معرض ملتقى فنانى الغد بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة مارس 2018 .

شارك فى اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير ثلاث دورات

البعثات و المنح

- منحة دراسية من برنامج التبادل الألمانى .

المهام الفنية التى كلف بها و الاسهامات العامة

- عضو اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير لثلاث دورات .

الموسوعات المحلية و العالمية المدرج فيها اسم الفنان

- موسوعة صالون الشباب الجزء الاول اعداد الدكتور/صبحى الشارونى 1994 إصدار قطاع الفنون التشكيلية .

المؤلفات و الأنشطة الثقافية

- ورشة عمل فنية متخصصة (رسوم متحركة) على هامش مهرجان الإبداع التشكيلى الخامس ( صالون الشباب الثانى والعشرون ) أكتوبر 2011 .