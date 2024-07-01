وقع إشكال فردي بين "س. هـ" من جهة و"م. ش" و"ج.ش" من جهة أخرى، في بلدة دير نبوح- الضنية، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، ما أدّى إلى إصابة "م. ش" برضوض، ليتدخّل لاحقًا أحد الأشخاص ويطلق النّار في الهواء لفضّ الإشكال.
وقد تمّ نقل الجريح إلى مركز العائلة الطبّي في زغرتا لتلقّي العلاج اللّازم، فيما سلّم مطلق النّار نفسه إلى الأجهزة الأمنيّة، وعملت فاعليّات البلدة على تطويق الإشكال.
كانت هذه تفاصيل خبر جريح نتيجة إشكال فردي تطور تضارب بالأيدي في دير نبوح- الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.