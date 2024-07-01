جريح نتيجة إشكال فردي تطور تضارب بالأيدي في دير نبوح- الضنية

وقع إشكال فردي بين "س. هـ" من جهة و"م. ش" و"ج.ش" من جهة أخرى، في بلدة دير نبوح- ​الضنية​، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، ما أدّى إلى إصابة "م. ش" برضوض، ليتدخّل لاحقًا أحد الأشخاص ويطلق النّار في الهواء لفضّ الإشكال.

وقد تمّ نقل الجريح إلى مركز العائلة الطبّي في زغرتا لتلقّي العلاج اللّازم، فيما سلّم مطلق النّار نفسه إلى الأجهزة الأمنيّة، وعملت فاعليّات البلدة على تطويق الإشكال.