الصحة الفلسطينية: مقتل أربعة شبان بغارة إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "مقتل أربعة شبّان فلسطينيين ليل الثلاثاء في غارة جوية إسرائيلية على مخيّم للاجئين قرب طولكرم بالضفة الغربية". ونشرت الوزارة أسماء "الضحايا الأربعة وهم أربعة شبّان تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإنّ "الشبّان الأربعة استشهدوا متأثّرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية، أثناء تواجدهم وسط مخيّم نور شمس". وكان طفل وامرأة قتلا الإثنين شمالي الضفّة الغربية خلال عملية توغّل نفّذها الجيش الإسرائيلي في نور شمس. والأحد، أعلنت منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أنّ مقاتلاً "من جناحها المسلّح قُتل في المخيّم في غارة نفّذها طائرة مسيّرة إسرائيلية". وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة خمسة أشخاص بالهجوم، اثنان منهم إصابتهم خطرة. وتزايدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة في مخيّم نور شمس للاجئين الفلسطينيين الواقع قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

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