الأمم المتحدة: السودان يواجه أسوأ انعدام أمن غذائي منذ 20 عاما

أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الى إن السودان يواجه "أسوأ حالة انعدام أمن غذائي منذ عشرين عاما".

واكدت مسؤولة الاتصال بالمكتب فانيسا هوغوينان، ان "أكثر من 60 ألف شخص فروا بسبب القتال في بلدة سنجة في ولاية سنار جنوب شرق السودان، إضافة إلى انعدام الأمن في منطقتي أبو حجر والدالي".

وفي وقت سابق، اعلن الجيش السوداني، إن قواته تقاتل "الدعم السريع" في مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار التي تشهد موجة نزوح واسعة للسكان.

وأوضحت هوغوينان أن "أغلب النازحين في أعقاب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في بلدة سنجة، يتحركون شرقا نحو ولاية القضارف المجاورة".