موظفة بوزارة الداخلية الأميركية أعلنت استقالتها من منصبها احتجاجا على السياسة تجاه حرب غزة

أعلنت موظفة بوزارة الداخلية الأميركية استقالتها من منصبها احتجاجا على السياسة الأميركية تجاه حرب غزة، مشيرة الى انه "لا يمكنني مواصلة العمل في إدارة تقوم بتمويل وتمكين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

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