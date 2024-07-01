استقبل محافظ البقاع كمال ابو جودة في مكتبه في سراي زحلة سفير البرازيل في لبنان تارسيسو كوستا ترافقه القنصل الفخري للبرازيل في لبنان السيدة سهام حاراتي. وخلال اللقاء جرى التداول بعدة مواضيع لا سيما حول سبل تطوير التعاون بين محافظة البقاع وسفارة البرازيل. وشكر كوستا محافظ البقاع على اهتمامه بالجالية البرازيلية الكبيرة الموجودة ضمن نطاق المحافظة.

كانت هذه تفاصيل خبر ابو جودة التقى السفير البرازيلي وبحثا بسبل تطوير التعاون بين محافظة البقاع وسفارة البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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