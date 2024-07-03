الجميل التقى السفير الأسترالي: لبنان لا يمكن أن يستعيد دوره إلا بتحرير قراره من قبضة "حزب الله"

شدّد رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، خلال لقائه السّفير الأسترالي لدى لبنان أندرو بارنز -Andrew Barnes، حيث جرى عرض للتطوّرات لا سيّما في جنوب لبنان، على أنّ "لبنان لا يمكن أن يستعيد دوره إلّا بتحرير قراره من قبضة "حزب الله"، الّذي يمسك بمفاصل المؤسّسات ويقرّر الحرب والسّلم، ويسدّ الطّريق على انتخاب رئيس للجمهوريّة لفرض مرشّحه، ويرفض الذّهاب إلى خيار ثالث يكون قادرًا على التّحاور مع الجميع وإنقاذ لبنان".
وأعاد التّأكيد على "رفضه أن يكون لبنان رهينةًَ أو طرفًا في محور، وأن يُجرّ إلى حروب تخدم أجندات خارجيّة وأطماع إقليميّة، وهو يمرّ في أكبر أزمة في تاريخه"، موضحًا لزائره أنّ "أي حرب شاملة ستقضي على أيّ أمل للبنان بالنّهوض القريب".
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