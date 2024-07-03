سليمان التقى دريان: فلندع الديمقراطية تأخذ مجراها والرئيس عندما يُقسم على الدستور يتحرر من كل ارتباطاته

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس الجمهورية الاسبق ميشال سليمان الذي اشار بعد اللقاء، الى ان "موضوع الزيارة هو للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، صحيح أن الزيارة متأخرة، ولكن لا ننسى أيضًا أننا على أبواب رأس السنة الهجرية الجديدة، ومن الطبيعي أنَّ أيَّ لقاء يحصل على مستوى مسؤولين أن يتناولوا الوضع الحالي، لأنَّ وضعنا لا يُحتمل، والناس في ضيق كبير، وكذلك الدولة في ضائقة كبيرة، أنتم تعلمون أنَّ المؤسسات عدا الأمنية منها تفقد ليس فقط هيبتها، وإنما تفقد حضورها أيضًا، على الأقل حضور المؤسسات ليس موجودًا، لذلك في ظلِّ الدمار في الجنوب، وسقوط الشهداء يقتضي بنا الذهاب فورًا إلى انتخاب رئيس جمهورية، من دون وضع شروط مانعة أو مسبَّقة".

ورأى أن "مجلس النواب يجب أن يُفتح من دون شروط كذلك، والأطراف كلُّها يجب أن لا تضع شروطًا للمشاركة في أي حوار يمكن أن يحصل، من غير الضروري أن نقبل بالأسماء التي تُطرح حتى نعترض على مناقشتها، إنما يجب مناقشة مصلحة البلد، مناقشة وقف الحرب في الجنوب، حتى تستعيد المؤسسات بعضًا من هيبتها بعد أن فقدت حضورها، فعلى الأقل يجب أن تكون حاضرة في هذا الوقت. ولا يجب أن نخاف من أي لبناني يُنتخَب رئيسًا، فلندع الديمقراطية تأخذ مجراها، فالرئيس عندما يُقسم على الدستور يتحرر من كل ارتباطاته الحزبية، والسياسية، والطائفية، وحتى العائلي، لذلك لا خوف على لبنان من انتخاب رئيس بالطريقة الديمقراطية، وقد مرت علينا ظروف كثيرة وعهود كثيرة، فالفراغ أسوأ شيء وأضر شيء بالدولة اللبنانية".

ولفت سليمان، الى انني "أوضحت أنه يجب فتح المجلس النيابي من دون شروط، وقبول الحوار من غير شروط، إذا قمنا بهذين الأمرين - يمشي الحال - فنتحاور حول مصلحة البلد، وضرورة الانتخاب، ومضار الفراغ الرئاسي ومحاذيره، وقبل ذلك كان فراغ رئاسيّ، ولكن لم يكن هناك حرب. والآن اجتمع الفراغ والحرب، فلا ندري هل سيستمر الفراغ القادم، وكذلك الفراغ الحالي. أم سيكون هناك فراغ جديد بعد عام جديد؟".

وردا على سؤال حول تطبيق إعلان بعبدا اليوم فهل سنكون في الظروف نفسها، اوضح سليمان اننا "كنا قطعنا مراحل كثيرة، وليس فقط الموضوع العسكري، وإعلان بعبدا كان يركز على تماسك اللبنانيين فيما بينهم، ورفضه دل على عدم تمسك اللبنانيين بالثوابت اللبنانية، وعدم توافقهم على هذه الثوابت".

وعن سؤال ماذا تقول للعرب واللجنة الخماسية، اكد اننا "لا ننتظر حتى يجلو الوضع، إنما هم ينتظروننا نحن حتى نتصرف. شكرًا لهم. والأفضل أن تقوم الأطراف السياسية بحل هذه الأمور، واللجنة الخماسية عندهم مشاغلهم، كفرنسا، وأميركا، فيجب أن نرتب أمورنا بأيدينا؟".

في سياق منفصل، استقبل دريان النائب وليد البعريني ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وتم التشاور في أوضاع منطقة عكار.

كما استقبل رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران بحضور عضوي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور بلال بركة والشيخ فايز سيف وتم البحث بشؤون الجامعة. والتقى رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران وتم التداول في الشؤون العامة.