أكد متحدث باسم شركة لوفتهانزا اليوم تعليق الرحلات الليلية من بيروت وإليها من 29 حزيران حتى 31 تموز بسبب "التطورات الحالية" في الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث "ستستمر الرحلات النهارية من بيروت وإليها دون تغيير".
كانت هذه تفاصيل خبر لوفتهانزا: علقنا الرحلات الليلية من بيروت وإليها حتى 31 تموز بسبب الوضع بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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