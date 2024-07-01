لوفتهانزا: علقنا الرحلات الليلية من بيروت وإليها حتى 31 تموز بسبب الوضع بالشرق الأوسط

أكد متحدث باسم شركة لوفتهانزا اليوم تعليق الرحلات الليلية من بيروت وإليها من 29 حزيران حتى 31 تموز بسبب "التطورات الحالية" في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث "ستستمر الرحلات النهارية من بيروت وإليها دون تغيير".