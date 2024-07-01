الجيش أعلن تسلُّم دفعة جديدة من الهبة المالية القطرية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "قيادة الجيش تسلّمت دفعة جديدة من الهبة المالية القطرية وقيمتها 20 مليون دولار، مقدمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للجيش اللبناني، وذلك في إطار الدعم المتواصل للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات الراهنة".

وذكرت المديرية، أنه "سيصار إلى توزيع الهبة على العسكريين بالتساوي فور الإنتهاء من الإجراءات الإدارية".

وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون هذه المبادرة القيمة مؤكدًا أنها "تساهم في تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل العسكريين".