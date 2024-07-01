وزيرة خارجية ألمانيا قلقة من المكاسب التاريخية لليمين المتطرف بانتخابات فرنسا

أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم قلقها حيال المكاسب التاريخية التي حققها حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية التي جرت أمس.
واوضحت بيربوك في برلين، بانه "سيتأثر الجميع إذا... حقق حزب ينظر إلى أوروبا باعتبارها المشكلة وليس الحل تقدما بفارق كبير".
ودخلت فرنسا الإثنين أسبوعًا حاسمًا من التجاذبات والمفاوضات السياسية بعد الجولة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية تصدرها اليمين المتطرّف بفارق كبير فيما يبدو معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون عاجزًا عن اعتماد موقف واضح.
وحلّ التجمّع الوطني (يمين متطرّف) وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الأولى من الاقتراع الذي أعقب الانتخابات الأوروبية، بفوزه بـ33,14% من الأصوات (10,6 مليون صوت).
وبذلك، تقدّم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار (27,99 في المئة)، فيما جاء معسكر إيمانويل ماكرون في المرتبة الثالثة بفارق كبير (20,04 في المئة).
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