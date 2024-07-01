شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم صاروخ صيني جراء إطلاقه عن طريق الخطأ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطم صاروخ فضائي في الصين إثر إطلاقه عن طريق الخطأ خلال اختباره أمس الأحد.

وذكرت تقارير أن الصاروخ (تيان لونج3-)، المملوك لشركة الفضاء الصينية (سبيس بايونير)، تحطم على أحد التلال في مقاطعة هينان بوسط الصين قبل أن ينفجر.

وقالت شركة سبيس بايونير، في بيان، "نتيجة لفشل هيكلي في الاتصال بين جسم الصاروخ ومنصة الاختبار، تم فصل صاروخ المرحلة الأولى عن منصة الإطلاق".

وأضافت الشركة "بعد الإقلاع، تم إيقاف تشغيل الكمبيوتر الموجود على متن الصاروخ تلقائيا، وسقط الصاروخ في الجبال العميقة على بعد 5ر1 كيلومتر جنوب غرب منصة الاختبار.

وسقط جسم الصاروخ في الجبل وتفكك". وقالت الشركة إنه لم يصب أحد في الحادث.