شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب الحكومة الجديدة بتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على وجود تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجهها الدولة ويجب أن تكون على أولويات الحكومة الجديدة، داعيا الحكومة الجديدة إلى الالتزام التام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار خضير، إلى أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة المرتقبة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن تكون على رأس أولوياتها.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة عمل الحكومة الجديدة على تفعيل مخرجات الحوار الوطني بما يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري، مشيرا إلى وجود تحديات في ملفات عدة اقتصادية ومعيشية يجب الإسراع بها لمواصلة الإحساس بالتنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية.

ودعا إلى ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والاتفاقيات التي وصلت قيمتها لنحو 49 مليار دولار وإفساح الطريق أمام الاستثمارات العربية والدولية.

