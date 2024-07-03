انت الان تتابع خبر برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى "مبادرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت بيان لمكتب النائبة ورد لـ الخليج 365، انه "نورس العيسى انضمت الى كتلة المبادرة برئاسة النائب زياد الجنابي".

وفي وقت سابق، أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، برئاسة النائب زياد الجنابي، الانشقاق عن تحالف تقدم وتأسيس كتلة الـ"مبادرة".

