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برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى "مبادرة"

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت بيان لمكتب النائبة ورد لـ الخليج 365، انه "نورس العيسى انضمت الى كتلة المبادرة برئاسة النائب زياد الجنابي".

وفي وقت سابق، أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، برئاسة النائب زياد الجنابي، الانشقاق عن تحالف تقدم وتأسيس كتلة الـ"مبادرة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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