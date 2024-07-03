صبا مبارك تكشف سرّ نجاح ثنائيتها مع كريم فهمي 

كشفت الممثلة صبا مبارك عن سرّ نجاح ثنائياتها مع الممثل كريم فهمي مؤكدة الى انها تعرّفت على الأخير منذ ان وصلت الى مصر أي قبل ١٢ عامًا وتحبّه جدًا.

واضافت صبا في لقاء ضمن برنامج “سينماتك” أن كريم فهمي فنان ملتزم ويعمل على تطوير نفسه. كما أن العمل معه مريح وعنده أخلاقيات عالية بالمهنة وهذا ما يهمّها.

وعن امكانية تقديم جزء سادس من “حكايات بنات” مع “كريم”، أكدت صبا الى أن هذا المشروع تحبّه كثيرًا والناس يحبّونه أيضًا وقد أصبح ايقونة، متمنيّة عودته ولكن حاليًا في مرحلة التجهيز.

وأشارت صبا مبارك في نهاية اللقاء إلى ان هناك عمل يجمعها مع كريم فهمي بعنوان “٢٢٠ يومًا” من اخراج كريم العدل.

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نذكر ان “مبارك” تشارك في مسلسل جديد بعنوان “وتر حساس” من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، يشاركها في بطولته إنجي المقدم وأحمد عبد الوهاب وآخرين. والعمل يتألف من ٤٥ حلقة.

يذكر ان الممثل كريم فهمي كان قد تعاون مع شركة الصبّاح، حيث جسّد دور الطبيب عمر في مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي عرضته منصة شاهد وأثار جدلاً واسعًا في صفوف متابعيه لدقة وحساسيّة القضية الاجتماعية التي عالجها.