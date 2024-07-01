إفراج مشروط لتجنيد السجناء ضد روسيا

عرض على العديد من السجناء في مستعمرة جزائية ريفية بجنوب شرق أوكرانيا فرصة للإفراج المشروط مقابل الانضمام إلى القتال الشاق ضد روسيا، حيث تعمل أوكرانيا على توسيع نطاق التجنيد لمواجهة النقص الحاد في ساحات المعارك بعد أكثر من عامين من القتال ضد الغزو الروسي الشامل، لذلك تحولت جهود التجنيد، للمرة الأولى، إلى تجنيد السجناء في السجون في البلاد.

نص الدعوة

وعلى الرغم من أن أوكرانيا لا تعلن أي تفاصيل بشأن أعداد قواتها المنتشرة أو الخسائر، فإن القادة في الخطوط الأمامية يعترفون صراحة بأنهم يواجهون مشاكل خطيرة في القوى العاملة مع استمرار روسيا في بناء قواتها بشرق أوكرانيا، وتحقيق مكاسب تدريجية غربا.

ويقول أحد الجنود، وهو عضو في كتيبة هجومية تطوعية: «يمكنك أن تضع حدًا لهذا، وتبدأ حياة جديدة. الأمر الرئيسي هو إرادتك، لأنك ستدافع عن دوت الخليج الأم. لن تنجح بنسبة 50 %. عليك أن تعطي 100 % من نفسك حتى 150 %».

3000 سجين

وقالت نائبة وزير العدل الأوكراني، أولينا فيسوتسكا، لوكالة «أسوشيتد برس» إن أكثر من 3000 سجين قد تم إطلاق سراحهم بالفعل بكفالة، وتم تعيينهم في وحدات عسكرية بعد أن وافق البرلمان على هذا التجنيد في مشروع قانون التعبئة المثير للجدل الشهر الماضي.

وبحسب تقديرات وزارة العدل، فإن نحو 27 ألف سجين قد يكونون مؤهلين للاستفادة من البرنامج الجديد.

وأضافت فيسوتسكا: «الكثير من الدوافع تأتي من السجناء الذين يريدون العودة إلى ديارهم أبطالاً، وليس العودة إلى ديارهم من السجن».

مراجعة الإدانات

ويمكن للسجناء الحصول على الإفراج المشروط بعد إجراء مقابلة وفحص طبي ومراجعة إدانتهم. ولا يحق للمدانين بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو قتل شخصين أو أكثر أو ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي لأوكرانيا الحصول على الإفراج المشروط.

ويحرص المسؤولون الأوكرانيون على التمييز بين برنامجهم وتجنيد المدانين في روسيا للخدمة في مجموعة «فاغنر» المرتزقة السيئة السمعة.

ويقول المسؤولون إن هؤلاء المقاتلين يتم إرسالهم عادة إلى المعارك الأكثر دموية، لكن البرنامج الأوكراني يهدف إلى دمج السجناء في وحدات الخطوط الأمامية الأوكرانية النظامية.

وبعد الفحص، يتم نقل السجناء المفرج عنهم بشكل مشروط إلى التدريب الأساسي في المعسكرات، حيث يتعلمون كيفية التعامل مع الأسلحة وغيرها من أساسيات القتال. ويكتمل التدريب لاحقًا فور انضمامهم إلى الوحدات الفردية.

ولفتت فيسوتسكا إلى أن الاهتمام ببرنامج الإفراج المشروط العسكري تجاوز التوقعات المبكرة، وأنه قد يوفر ما يصل إلى 5000 مجند جديد. وأضافت: «من المؤكد أن هذا من شأنه أن يساعد».

تجنيد أوكرانيا للسجناء:

يتم بالإفراج المشروط بعد إجراء مقابلة وفحص طبي ومراجعة إدانتهم.

لا يحق للمدانين بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو قتل شخصين أو أكثر أو ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي لأوكرانيا الحصول على الإفراج المشروط.

يهدف البرنامج الأوكراني يهدف إلى دمج السجناء في وحدات الخطوط الأمامية الأوكرانية النظامية.

بعد الفحص، يتم نقل السجناء المفرج عنهم بشكل مشروط إلى التدريب الأساسي في المعسكرات، حيث يتعلمون كيفية التعامل مع الأسلحة وغيرها من أساسيات القتال.

يكتمل التدريب لاحقًا فور انضمامهم إلى الوحدات الفردية.