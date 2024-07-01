إعصار بيريل يصل إلى الفئة الرابعة

بدأ الإعصار بيريل في ضرب جنوب شرق البحر الكاريبي كعاصفة قوية من الفئة الرابعة، بعد أن أصبح أول عاصفة من هذه القوة تتشكل في المحيط الأطلسي، مدفوعة بمياه دافئة قياسية.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة في جزر ويندوارد، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.

وقال المركز «إن هذا الوضع خطير للغاية ويهدد الحياة.. اتخذوا الإجراءات اللازمة الآن لحماية حياتكم!».

كانت التحذيرات من الأعاصير سارية المفعول في بربادوس، وغرينادا، وتوباغو، وسانت فينسنت، وجزر غرينادين، حيث لجأ الآلاف من الناس إلى المنازل والملاجئ، وكان آخر إعصار قوي ضرب جنوب شرق الكاريبي هو إعصار إيفان قبل عشرين عامًا، والذي أسفر عن مقتل العشرات من الناس في غرينادا.

إعصار تاريخي

وتحولت العاصفة بيريل من منخفض استوائي إلى إعصار كبير في غضون 42 ساعة فقط، وهو إنجاز لم يتحقق إلا ست مرات أخرى في تاريخ الأعاصير في المحيط الأطلسي، وكان أول سبتمبر هو التاريخ الأقرب، وفقًا لخبير الأعاصير سام ليلو.

وكان أيضًا أول إعصار من الفئة 4 في المحيط الأطلسي يتم تسجيله، متفوقًا على إعصار دينيس، الذي أصبح عاصفة من الفئة 4 في 8 يوليو 2005.

وقال مايكل لوري، المتخصص في الأعاصير وخبير العواصف، «هذا إعصار خطير بالنسبة لجزر ويندوارد»، وحذر من أنه عندما يصل بيريل إلى الشاطئ، «سيكون الوضع خطيرًا للغاية».

وقال إن بيريل اكتسب قوته من المياه الدافئة القياسية التي أصبحت الآن أكثر سخونة مما كانت عليه في ذروة موسم الأعاصير في سبتمبر.

تقييم الاضرار

وقال وزير الداخلية والإعلام، ويلفريد أبرامز، إنه بمجرد مرور بيريل، ستقوم الطائرات بدون طيار بتقييم الأضرار وتسريع الاستجابة، وأشار إلى أنه في السابق، كان الأمر يستغرق ساعتين لتلقي المعلومات، حيث تنتشر الطواقم في جميع أنحاء الجزيرة، مقابل سبع دقائق مع الطائرات بدون طيار.

وكان هناك تحذير من عاصفة استوائية ساري المفعول في سانت لوسيا، ومارتينيك، وترينيداد. كما تم إصدار تحذير من عاصفة استوائية على طول الساحل الجنوبي لهايتي، ومن بونتا بالينكي في جمهورية الدومينيكان غربًا إلى الحدود مع هايتي.

وحذر خبراء الأرصاد من ارتفاع عاصفة تهدد الحياة تصل إلى 9 أقدام (3 أمتار) في المناطق التي سيصل فيها بيريل إلى اليابسة.

وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن «هذا الوضع خطير للغاية».

ومن المتوقع أن تضعف العاصفة قليلا فوق البحر الكاريبي في مسار سيأخذها إلى الجنوب من جامايكا ثم في وقت لاحق نحو شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك كإعصارمن الفئة الأولى.

الكهرباء والماء

وأعلن المسؤولون في بعض جزر جنوب شرق البحر الكاريبي قطع الكهرباء وحذروا من انقطاع المياه قبل العاصفة، وحثوا الناس على البحث عن مأوى، وحذروا من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة، حيث أغلقوا المدارس والمطارات والمكاتب الحكومية.

وقبل ساعات من العاصفة، قال مايكل بيكلز، البربادوسي، إنه يخشى الأسوأ على جزيرته على الرغم من رؤيته كيف يأخذ الناس الأمر على محمل الجد.