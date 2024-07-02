نتانياهو: لن نوقف الحرب حتى تحقيق جميع الأهداف المعلنة

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "لن نوقف الحرب حتى تحقيق جميع الأهداف المعلنة".

وفي وقت سابق، أكد نتانياهو إن إسرائيل تقترب من القضاء نهائيا على القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة. وأوضح في بيان صادر عن مكتبه، باننا "نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس، وسنستمر في ضرب فلوله".

ولفت نتانياهو الى ان إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء خطأ جسيم وفشل أخلاقي، وقد تم اتخاذ قرار إطلاق سراح مدير الشفاء دون علم المستوى السياسي، ولمنع تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى، وجه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق، وتشكيل فريق للتأكد من هوية المعتقلين والموافقة على إطلاق سراحهم بعد انتهاء التحقيق معهم.