خير: توقيع الاتفاقية بين الهيئة العليا للاغاثة ومركز الملك سلمان تعبير صادق عن عمق العلاقات بين لبنان والسعودية

اشار الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، في بيان، الى "ان توقيع الاتفاقية بين بين الهيئة العليا للإغاثة و"مركز الملك سلمان"، هي تعبير صادق عن عمق العلاقات الاخوية بين السعودية ولبنان، وهذه المكرمات من السعودية التي يقدمها الملك سلمان وولي العهد الامير محمد والتي يرعاها في لبنان باسمى تجلياتها الانسانية والاخوية معالي السفير وليد بخاري".
وأكد اللواء خير "أن هذه الاتفاقية والمكرمة السعودية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة في سلسلة المساعدات الطويلة للحكومة والشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".
وختم خير بتوجيه الشكر "للملك وولي العهد والسفير بخاري على تقديماتهم وحبهم للبنان وللرئيس نجيب ميقاتي على حرصه وتفانيه، من أجل تاكيد عمق لبنان العربي وفي مقدمها علاقاته الاخوية مع المملكة العربية السعودية".
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