قائد الجيش التقى الأسقفي العام لأبرشية الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك وجرى التداول في شؤون مختلفة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البلجيكي في لبنان Koen Vervaeke، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل النائب الأسقفي العام لأبرشية الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك الأرشمندريت نقولا حكيم، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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