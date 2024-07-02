نانسي بيلوسي: السؤال عن صحة بايدن أمر مشروع

اعتبرت رئيس مجلس النواب الاميركي السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي بان "السؤال عن صحة الرئيس الاميركي والمرشح الديمقراطي للرئاسة في انتخابات تشرين الثاني جو بايدن أمر مشروع".

وفي السياق، اعلن مسؤول في البيت الأبيض بان بايدن سيجتمع مع الحكام الديمقراطيين يوم غد الأربعاء في أعقاب أدائه الهش بالمناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

يذكر بان مجلسي تحرير صحيفتي "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" بضرورة خروج الرئيس جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب أدائه الكارثي في مناظرة 27 حزيران ضد دونالد ترامب.

وطالبت افتتاحية "نيويورك تايمز"، أهم صحف التيار الليبرالي المقرب من الحزب الديمقراطي، بضرورة استبدال بايدن بمرشح أصغر وأكثر حيوية يستطيع هزيمة ترامب، ومنعه من العودة إلى البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة.

أما صحيفة "وول ستريت جورنال"، أهم صحف التيار المحافظ المقرب من الحزب الجمهوري، فقد شددت على ضرورة انسحاب بايدن بعدما شاهده "أعداء أميركا"، من قادة الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، وهو ضعيف متلعثم يفقد ترتيب أفكار حديثه وسط ظهور ملامح الشيخوخة عليه بصورة لا يمكن تجاهلها، وهو ما يضر بصورة أميركا ومصالحها.