أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة أفقا – جبيل وأوقفت المواطن (م.ز.) لإقدامه على إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية. كما أوقفت دورية أخرى في منطقة خلدة المواطن (ر.ح.) لإقدامه على إطلاق النار".
كذلك أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحارة البرانية - طرابلس المواطن (خ.ح.) لترويجه عملات مزورة.
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص"..
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 3 مواطنين بجرائم مختلفة في جبيل وخلدة وطربلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.