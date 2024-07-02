"القسام": استهدفنا بالتنسيق من "سرايا القدس" قوة صهيونية من 14 جنديا تحصنت في منزل بحي الشجاعية

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أننا "استهدفنا قوة صهيونية من 14 جنديا تحصنت في منزل بحي الشجاعية بقذيفة "TBG" وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

وذكرت "القسام"، أننا "أجهزنا مع سرايا القدس على جنديين صهيونيين من المسافة صفر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، واستهدفنا ناقلة جند صهيونية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105".

بدورها، أعلنت "سرايا القدس"، أنه "فور تقدم قوات النجدة استهدفناها بقذيفة الياسين 105 وفجرنا عبوتي ثاقب وشواظ في آليتين عسكريتين".

وأضافت "نفذنا كمينا محكما مع كتائب القسام لقوة صهيونية متحصنة في مبنى بقذيفة TBG بحي الشجاعية".