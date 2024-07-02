أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أننا "استهدفنا قوة صهيونية من 14 جنديا تحصنت في منزل بحي الشجاعية بقذيفة "TBG" وأوقعناهم بين قتيل وجريح".
وذكرت "القسام"، أننا "أجهزنا مع سرايا القدس على جنديين صهيونيين من المسافة صفر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، واستهدفنا ناقلة جند صهيونية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105".
بدورها، أعلنت "سرايا القدس"، أنه "فور تقدم قوات النجدة استهدفناها بقذيفة الياسين 105 وفجرنا عبوتي ثاقب وشواظ في آليتين عسكريتين".
وأضافت "نفذنا كمينا محكما مع كتائب القسام لقوة صهيونية متحصنة في مبنى بقذيفة TBG بحي الشجاعية".
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": استهدفنا بالتنسيق من "سرايا القدس" قوة صهيونية من 14 جنديا تحصنت في منزل بحي الشجاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.