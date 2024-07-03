شكرا لقرائتكم خبر عن قانون تنمية المشروعات.. تعرف على مهام مكاتب الاعتماد لمعاينة مشروعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن مكاتب الاعتماد هي الجهة التي يؤول لها الحق في معاينة ودراسة مشروعك حتى تتمكن من الحصول على الاعفاءات الواردة بالقانون.

وحددت اللائحة التنفيذية اختصاصات مكاتب الاعتماد على النحو الآتى:

1. إجراء المعاينات اللازمة لمقر المشروع للتأكد من صلاحيته للتسجيل والترخيص وممارسة النشاط.

2. فحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه

3. الكشف عن كافة الشروط العامة والخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص.

4.إصدار شهادات معتمدة تفيد صلاحية مقر المشروع لإقامة النشاط أو إدارته.

5.تحديد مدى استيفاء المشروع للاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في القانون.