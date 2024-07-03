الصحة الإسرائيلية: وفاة 11 إسرائيليا وإصابة 153 آخرين بحمى غرب النيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، "وفاة 11 إسرائيليا بحمى غرب النيل"، لافتة الى ان "معظم المرضى من المنطقة الوسطى من إسرائيل".

وأكدت الصحة الإسرائيلية أنه "تم تشخيص إصابة 153 شخصا بفيروس حمى غرب النيل حتى يوم الأربعاء 3 تموز 2024".

وأفادت بأنه "وبشكل عام لا تظهر أعراض حمى غرب النيل على نحو 80% من المصابين، ويعاني نحو 20% من المصابين من درجات متفاوتة من الأعراض، بما في ذلك الحمى، والصداع، أو آلام منتشرة في الجسم والتوعك العام".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية ووزارة حماية البيئة قد أعلنتا أنه "خلال الأسبوع الأخير تم العثور على أنثى البعوض المصابة بحمى غرب النيل في تل أبيب وفي ريشون لتسيون في عينات المياه الراكدة التي تم اختبارها".

ودعت الوزارتان السلطات المحلية إلى "التعاون في حملات الإبادة الصحية وأطلقت حملة إعلامية لزيادة الوعي بضرورة تجفيف مواقع المياه الراكدة تجنبا لتكاثر البعوض".

و"حمى غرب النيل" هو مرض خطير عديم العلاج بالأدوية قد يتضاعف خاصة بين الأشخاص ضعيفي المناعة، وينتشر المرض نتيجة لسعة البعوض المصاب بالفيروس المسبب للمرض.