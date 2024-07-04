أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، "أننا دمرنا موقعي رادار ضمن مناطق سيطرة الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمنط ومسيّرتين مائيّتين في البحر الأحمر". ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ تشرين الأول 2023، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأميركي: دمرنا موقعَي رادار ضمن مناطق سيطرة الحوثيين ومسيرتين مائيتين بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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