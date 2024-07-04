وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد من مسجد السيدة زينب السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تحتفل وزارة الأوقاف، السبت المقبل بعد صلاة المغرب، بالعام الهجري الجديد 1446، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

ومن المقرر أن يحضر الحفل، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.



فيما تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا، هلال شهر المحرم لعام 1446 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر المحرم لعام 1446 هجرية، بعد صلاة المغرب الجمعة 5 يوليو 2024، 29 ذي الحجة 1445 هجرية.

كان الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، فإن هلال شهر المحرم يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، وهو اليوم الثاني ليوم الرؤية.

وأضاف "رابح"، بحسب بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية "يوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1445 هـ الموافق 5 يوليو 2024، في مدينة القاهرة، وكذلك كل العواصم والمدن العربية والإسلامية.