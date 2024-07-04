سقوط شهيد إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية منزلًا في حولا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلا في حولا أسفرت عن سقوط شهيد. وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار" بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين جويتين استهدفت بلدتي رامية وحولا في جنوب لبنان. واستهدفت المدفعية العدو الإسرائيلية أطراف بلدة العديسة، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على عيترون. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن إطلاق 15 صاروخًا من لبنان باتجاه إصبع الجليل. وفي السياق، دوّت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجولان خشية تسلّل مسيّرات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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