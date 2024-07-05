اندلع حريق كبير في محل لبيع الاطارات على طريق حالات قرطبا ، عملت عناصر الدفاع المدني بإدارة رئيس المكتب الاقليمي لقضاء جبيل مخول بو يونس على اخماده بالتعاون مع مراكز من المناطق المجاورة .
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات .
كما عادت حركة السير الى طبيعتها في المحلة بعد ان كان الطريق قطع امام المارة لتسهيل عمل الدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أخمد حريقا كبيرا في محل لبيع الاطارات على طريق حالات قرطبا والاضرار مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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