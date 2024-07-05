الدفاع المدني أخمد حريقا كبيرا في محل لبيع الاطارات على طريق حالات قرطبا والاضرار مادية

اندلع حريق كبير في محل لبيع الاطارات على طريق حالات قرطبا ، عملت عناصر الدفاع المدني بإدارة رئيس المكتب الاقليمي لقضاء جبيل مخول بو يونس على اخماده بالتعاون مع مراكز من المناطق المجاورة .

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات .

كما عادت حركة السير الى طبيعتها في المحلة بعد ان كان الطريق قطع امام المارة لتسهيل عمل الدفاع المدني.