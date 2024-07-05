الطقس اليوم غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة و رطوبة مرتفعة

أعلنت مصلحة الارصاد الجوية أن "طقسا صيفيا يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط حيث تعود درجات الحرارة بشكل تدريجي ضمن معدلاتها الموسمية ودونها يوم السبت و ذلك نتيجة تأثير منخفض جوّي محدود الفعالية متمركّز غرب تركيا، ومن المتوقع عودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع يوم الأحد".

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً بالاجمال مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة و رطوبة مرتفعة و رياح ناشطة في المناطق الشمالية، تتكاثف الغيوم مساءً مع احتمال تساقط رذاذ شمال البلاد ليل الجمعة / صباح السبت كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ شمال البلاد ويستمر تكون الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة ..

الأحد: قليل الغيوم اجمالا ، وعودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحيانًا واستمرار لظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا ، مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا واستمرار لتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.