هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الموساد غادر إلى الدوحة دون بقية أعضاء الوفد المفاوض

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "رئيس الموساد غادر إلى الدوحة دون بقية أعضاء الوفد المفاوض".

وأمس، كشفت مصادر لقناة "الجزيرة"، أن "رئيس الموساد يغادر إلى الدوحة على رأس وفد تفاوضي وسيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قبل انطلاق التفاوض".

وكانت قد رجحت هيئة البث العبرية، أن "يترأس رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع، وفد التفاوض بمباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في غزة".

وقالت الهيئة إنه "من المتوقع أن يترأس رئيس الموساد الوفد الإسرائيلي لمفاوضات تبادل الأسرى"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "نتانياهو أبلغ الرئيس الأميركي بايدن بأنه قرر إرسال وفد لمواصلة المفاوضات بشأن الرهائن". وأوضح المكتب، أن "نتانياهو يؤكد لبايدن مجددا أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

وكشف موقع "أكسيوس"، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق على إرسال مفاوضين إسرائيليين لإجراء مباحثات مفصلة بعد ردّ حماس على مقترحات اتفاق التهدئة".

وكان قد كشف الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، أننا "نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل منذ 9 أشهر"، لافتاً الى أنني "أجد مع ذلك صعوبة في رؤية نتانياهو يرتقي إلى المستوى الاستراتيجي في القيادة ويوافق على الصفقة".