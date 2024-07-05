شكرا لقرائتكم خبر عن رصد نشاط بركاني.. رفع حالة التأهب في جزيرة سترومبولي الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب نشاط بركاني على جزيرة سترومبولي جنوبي إيطاليا يوم الخميس، في رفع السلطات حالة التأهب من المستوى البرتقالي إلى المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى.

وحثت السلطات الإيطالية السكان على اتباع تعليمات سلطات الدفاع المدني المحلية على الجزيرة البركانية الصغيرة شمال صقلية. تدفق الحمم البركانية وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا إنه جرى رصد نشاط بركاني متزايد في جبل سترومبولي، وهو بركان نشط في الجزيرة.

وأضاف أن الحمم البركانية والرماد تدفقت من البركان إلى البحر.

يشار إلى أن بضع مئات من الأشخاص فقط يعيشون على جزيرة سترومبولي، ويسافر العديد من السياح إلى هناك عن طريق البحر من البر الرئيسي أو من صقلية لتسلق البركان الذي يزيد ارتفاعه على 920 مترًا ويثور على فترات.