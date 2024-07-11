شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار دعم ترشيح بايدن في نيويورك يهدد حظوظه في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الدعم لترشيح الرئيس جو بايدن يتصدع في نيويورك التي تمثل أحد الركائز الأساسية للحزب الديمقراطي.

ودعا نائب حاكم ولاية نيويورك أنطونيو ديلجادو بايدن إلى إنهاء حملة إعادة انتخابه وإفساح "المجال لمرشح جديد".

لكن ديلجادو قال إن بايدن "يستحق امتناننا الأبدي" لإدارته للبلاد لما يقرب من 4 سنوات، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

جاء ذلك بعد ساعات فقط من إصدار عضو الكونجرس عن منطقة هدسون فالي بولاية نيويورك بات رايان، النجم الصاعد في الحزب الديمقراطي، دعوة صريحة لبايدن للتنحي عن السباق ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. بيلوسي ترفض دعم مساعي بايدن رفضت رئيس مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي دعم مساعي الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه، وقالت إن هذا يبقى قرار يجب أن يتخذه بنفسه، في إشارة جديدة على عدم الارتياح بين الديمقراطيين بشأن عمر الرئيس الحالي، وقدرته على هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي في برنامج "مورنينج جو" على قناة "إم إس إن بي سي": الأمر يرجع إلى الرئيس ليتخذ قراره، إن الوقت ينفد.