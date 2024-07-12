بايدن يخطىء أما الإعلام ويدعو الرئيس بوتين للحديث بدلا من زيلينسكى!

ياسر رشاد - القاهرة - أخطأ الرئيس الأمريكى جو بايدن فى دعوته للرئيس فلودومير زيلينسكى بذكر الرئيس فلاديمير بوتين بدلا منه ولم يتيقن من خطأه إلا بعد عدة ثوان وعاد الى المنصة ليكرر إسم بوتين ثم صححه بزيلينسكى وقال هذا يدل على خوفنا الشديد من بوتين وأفعاله.

وكان البيت الأبيض قد أعلن منذ قليل إلغاء الرئيس بايدن للمؤتمر الصحفى المنتظر عقده منفردا فى نهاية أعمال قمة الناتو المنعقدة فى ذكراها ال 75 بالعاصمة واشنطن اليوم، وإستبدلوه بمؤتمر مشترك مع زيلينسكى تفاديا للأخطاء المتوقع إرتكابها من قبل الرئيس بايدن نظرا لإرهاقه الشديد على مدار اليومين الماضيين، إلا أن الأمر لم يسلم وأخطأ بايدن خطأ فادحا وإستبدل إسم المجنى عليه بالجانى