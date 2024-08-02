أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي على بلدة شمع واستشهاد عدد من المدنيين فيها، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‌‌‏يوم الخميس 1-8-2024 بإطلاق عشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": أطلقنا العشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا رداً على اعتداء ‏العدو على بلدة شمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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