العثور على جثة عائمة على سطح البحر في شكا

تم العثور على جثة عائمة على سطح مياه البحر قرب مرفأ شركة السبع للترابة في شكا.

وعلى الفور، حضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية وكشفت على الجثة حيث تبين أن الجثة تعود للمواطن م.ن من طرابلس.

‎وفي التفاصيل، واثناء تواجد م.ن برفقة صديقه ع.ر صباح اليوم على دراجه نارية بالقرب من نفق شكا القديم, أفاد الأخير ان مجهولين محاولوا سلبهم ورميهم في البحر ما أدى الى غرق الاول.