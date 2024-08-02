ميشال الدويهي: الحل في انتخاب رئيس للجمهورية والخروج من التقوقع وهذه رسالة البطريرك الطوباوي

اشار النائب ميشال الدويهي تعليقا على تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، الى ان البطريرك اسطفان الدويهي رجل علم ومنارة وثقافة، وهو معني مباشرة بدولة لبنان الكبير، وعلينا أيضا أن نحمي لبنان مثل الدويهي.
ولفت الدويهي في حديث تلفزيوني، الى ان هناك كباش سياسي هائل بين أشخاص تريد استعادة دور الدولة والمؤسسات، وأشخاص فوق المؤسسات، وبالتالي اليوم فكرة الدفاع عن الحق والحريات مهددة، والحل في انتخاب رئيس للجمهورية والخروج من التقوقع وهذه رسالة البطريرك الطوباوي، ونحن نعمل لرئيس جمهورية سيادي إنقاذي إصلاحي و"لا يمشي في لبنان" إلا هكذا رئيس.
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