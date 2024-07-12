في صحف اليوم: بري يصف جعجع بأنه "ناكر للجميل" ويؤكد ألّا مبادرة موسعة لدى القطريين للرئاسة

أفادت صحيفة "الديار"، بأنّ زوار رئيس مجلس النوابن نبيه بري ينقلون عنه قوله إنّ "القطريين لديهم أفكار لا مبادرة موسعة بخصوص الرئاسة"، نافيًا ان يكونوا قد طرحوا تعديلات في النظام اللبناني.

وفي انتقاده لموقف "القوات اللبنانية"، أشار بري إلى أن "رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع "ناكر للجميل"، فهو لم يقدّر رفضي عرض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الرامي الى حوار وانتخاب بنصاب مؤمن وبمن حضر من الكتل، وقد رفضت ذلك دون اي عناء تفكير، لأنّه لا يمكن القبول بعزل أي مكوّن لبناني، وخصوصًا القوات اللبنانية التي تشكل اكبر تكتل برلماني مسيحي. لكن الغريب ان هذا الموقف يقابل بجحود غير مفهوم، وتشن الحملات السياسية المعلومة الاهداف والنيات، لكن سيأتي اليوم ويدركون قيمة موقفي".

وفي هذا السياق، أكّد بري على "الحوار كممر الزامي لانتخاب رئيس الجمهورية وحل اي معضلة اخرى".

ونقل زوار عين التينة عنه في الملف الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية انه عندما يصبح لديه 86 نائبا سيدعو للحوار او التشاور الذي قد يكون لساعات او ليوم او كحد اقصى لسبعة أيام، معربا عن جهوزيته للدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس حتى في يوم واحد. وأشار بري حسب الزوار إلى أن التشاور اذا ادى الى تفاهم على اسم او اثنين واكثر يتم الانتقال فورا بعده الى جلسة انتخاب.