اعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بلغت شدته 6.7 درجة ضرب منطقة مينداناو في الفلبين اليوم السبت. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومتر. وذكر المركز الوطني الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أن لا يوجد أي تهديد بحدوث تسونامي جراء الزلزال.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مينداناو في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.