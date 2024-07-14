اخبار العالم

شاهد | الشرطة تكشف عن هوية مطلق النار على ترامب بعد قتله

0 نشر
اليوم - وكالات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | الشرطة تكشف عن هوية مطلق النار على ترامب بعد قتله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن سماع أفراد الأمن يقولون إنه "قُتل
مطلق النار على ترمب".
وتداولت بعض الصفحات فيديو يظهر لقطات لمطلق النار في تجمع ترامب في بتلر، ببنسلفانيا، وهو ملقى ميتًا على سطح مبنى مجاور.

مطلق النار على ترامب

وقالت إنه قُتل على يد عملاء الخدمة السرية الأمريكية.

وحددت شرطة بتلر في بنسلفانيا هوية مطلق النار على ترامب، موضحة أنه مارك فيوليتس، وهو عضو في أنتيفا، وفقًا لـ OAN.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا