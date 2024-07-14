شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | الشرطة تكشف عن هوية مطلق النار على ترامب بعد قتله والان نبدء بالتفاصيل

مطلق النار على ترامب

الدمام - شريف احمد - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن سماع أفراد الأمن يقولون إنه "قُتلمطلق النار على ترمب".وتداولت بعض الصفحات فيديو يظهر لقطات لمطلق النار في تجمع ترامب في بتلر، ببنسلفانيا، وهو ملقى ميتًا على سطح مبنى مجاور.وقالت إنه قُتل على يد عملاء الخدمة السرية الأمريكية.

وحددت شرطة بتلر في بنسلفانيا هوية مطلق النار على ترامب، موضحة أنه مارك فيوليتس، وهو عضو في أنتيفا، وفقًا لـ OAN.