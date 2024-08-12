الدفاع البيلاروسية أعلنت نقل دباباتها إلى الحدود مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية بدء "نقل دبابات نحو الحدود مع أوكرانيا، وذلك تنفيذا للقرار الرئاسي بتعزيز قوات البلاد جنوبا".

وكان قد أفاد وزير دفاع بيلاروس فيكتور خرينين بأن "رئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو أوعز بتعزيز مجموعة القوات المسلحة في الاتجاهين التكتيكيين غوميل وموزير في الجنوب قرب الحدود مع أوكرانيا".

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية عن الوزير قوله "أصدر القائد العام للجيش والقوات المسلحة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، التعليمات بتعزيز مجموعات القوات في الاتجاهين التكتيكيين غوميل وموزير جنوب البلاد. وعلى الفور تم في المناطق المذكورة، نشر وحدات عسكرية من قوات العمليات الخاصة والقوات البرية والقوات الصاروخية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ بولونيز ومجمعات إسكندر".

وأشار خرينين إلى أن "هذه الإجراءات اتخذت على خلفية تطورات الوضع في أوكرانيا، وكذلك في مقاطعة كورسك في روسيا".

من جانبه، ذكر رئيس قسم التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع البيلاروسية فاليري ريفينكو، أن "انتهاك الطائرات بدون طيار الأوكرانية للمجال الجوي البيلاروسي يمكن اعتباره بمثابة محاولة لجر مينسك إلى الصراع".