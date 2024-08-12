أعلنت الشرطة في إيرلندا الشمالية أن عشرة من عناصرها أصيبوا بجروح خلال مواجهات ليلية في مدينة لندنديري مع شبان مؤيدين للوحدة الإيرلندية.
وأتت أعمال الشغب ليل السبت الأحد في أعقاب اضطرابات ليلية في بلفاست ومناطق أخرى على مدى الأسبوع المنصرم، شكّلت انعكاساً لاضطرابات شهدتها مدن إنكليزية في الآونة الأخيرة وتحولت الى أعمال عنف عنصرية من اليمين المتطرف.
وأفادت الشرطة في إيرلندا الشمالية أن العناصر أصيبوا جراء إطلاق مثيري الشغب قنابل حارقة وألعاباً نارية.
وقال مفوض الشرطة في لندنديري وليام كالدروود إن "المشاهد التي رأيناها كانت مقرفة... رؤية عناصرنا يصابون بنتيجة هذا العنف هو أمر مروع".
وأشار الى أن ما يناهز 50 شاباً شاركوا في المواجهات مع الشرطة، والتي أتت في أعقاب مسيرة لمؤيدين للمملكة المتحدة استمرت ساعات عدة.
ويقيم البروتستانت هذه المسيرة السنوية في العاصمة ذات الغالبية الكاثوليكية. وجرت هذا العام من دون حوادث تذكر، على رغم أن الاضطرابات خلالها باتت معتادة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 10 عناصر من الشرطة في مواجهات مع مؤيدين للوحدة في إيرلندا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.